SONNTAGmorgen

Von Christin Odoj

Manchmal mutet es wundersam an, zu beobachten, in welchen verschiedenen, aber immer parallel zueinander existierenden Welten Berlin vor sich hin durchs Weltall schrammelt. Das morgendliche Berlin ist ganz anders als das post und prä Rush Hour Berlin. Das ist jedem schon aufgefallen, der mal länger krankgeschrieben oder arbeitssuchend war oder Urlaub zu Hause gemacht hat.

Tagsüber, sagen wir, zwischen 10 Uhr morgens und 15 Uhr nachmittags, unterwegs zu sein, wohnt dabei der größte Zauber inne, denn auf einmal ist ganz klar, was Soziologen mit Entschleunigung meinen. Auf den Straßen ist, wer es auf keinen Fall eilig hat. Wunderschön. Die Bundfaltenhosendichte nimmt zu, die Dauerwellen schimmern in der spätherbstlichen Sonne. Studierende studieren nicht. Auf einer Parkbank sitzen zwei ältere Herren, genug Platz zwischen ihnen, um zu bedeuten, dass man sich nicht kennt, aber nicht genug, um sich nicht trotzdem zu unterhalten, zwar nicht miteinander, aber in Aussagesätzen, die für sich stehen und dort auch bleiben.

Berlin um 11.45 Uhr, ein Ort, der wie kein zweiter dem Paradies gleicht. An der Kasse im Supermarkt ein Mann, der sich wegen einer Banane in eine Reihe reiht, in der ausnahmslos jede Omi den Inhalt des Portemonnaies vor der Kassiererin ausschüttet, die routiniert das Passende zusammenklaubt. Keiner meckert. Die, die in dieser Situation nervös mit den Füßen tippeln, der Oma von hinten den »You are dead to me«-Blick in den Rücken rammen, die abends aber Zeit haben, drei Stunden sinnlos im Netz rumzupimmeln, die sind gar nicht da. Mütter blockieren in Dreierreihen den Gehweg, aber es gibt niemanden, der vorbei will. Ein Mann bleibt vor einem Bagger stehen und beobachtet, wie gebaggert wird. Ein zweiter und ein dritter stellen sich dazu. Das muss Thomas Morus mit Utopia gemeint haben.

Doch wenn die Zeit gen 17 Uhr tendiert, dann zeichnet sich schon ab, was eine Stunde später bittere Realität bedeutet. Die S-Bahn spuckt die Füßescharrer, die Drängler, die Gehetzten aus wie Lava. Jetzt verziehen sich die Friedlichen in ihre muckeligen Behausungen, der Himmel verdüstert sich, aus bunt wird grau, braun, anthrazit mit spitzen Lederschuhen. Berlin mutiert zum Reich der Arbeitsknechte und ihrer Herren. Gott sei Dank wird es seit Kurzem wieder früher dunkel und man erkennt nur die Hälfte des Elends. Und es wird früher hell (noch), dann beginnt ein neuer Tag, der die meiste Zeit den Schlaf der Gerechten schläft. Christin Odoj