Boris Johnson Foto: dpa/Han Yan

Der Ehrengast aus London ist ein alter Bekannter: Boris Johnson, Ex-Außenminister und Wortführer der Brexit-Extremisten unter den britischen Konservativen, soll die »Keynote speech«, die Grundsatzrede, halten beim Parteitag der Democratic Unionist Party (DUP), der an diesem Samstag in Belfast beginnt. Dies ist ein offener Affront der DUP gegen die britische Premierministerin Theresa May.

Warum ist es wichtig, was eine kleine, nordirische Regionalpartei tut und wen sie zu ihrem Parteitag einlädt? Weil die DUP - die derzeit stärkste unionistische Partei Nordirlands - seit den vorgezogenen britischen Neuwahlen im Juni 2017 auf nationaler Ebene großen Einfluss geltend machen kann. Und dies, obgleich sie ins Unterhaus in Westminster nur zehn Abgeordnete entsendet. Doch auf diese zehn ist Mays Minderheitsregierung angewiesen, seit sie bei den Wahlen 2017 die absolute Mehrheit einbüßte. Für die Tolerierung durch die DUP sagte London zu, ...