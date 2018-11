Wie tief die Ex-Öko-Partei im bürgerlichen Lager verwurzelt ist, macht Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter mit seinem Vorstoß für einen radikalen Umbau der Deutschen Bahn (DB) deutlich. Sein Ruf nach Trennung von Netz- und Transportgeschäft liegt auf einer Linie mit Wirtschaftsverbänden, EU-Kommission und GDL. Sie favorisieren das britische Privatisierungsmodell und fordern eine endgültige Zerschlagung bisher integrierter Staatsbahnen. Ihr Zauberwort heißt »mehr Wettbewerb«, der es auf wundersame Weise richten soll. Der Staat soll die defizitäre Infrastruktur vorhalten und die Filetstücke den renditehungrigen Privaten überlassen, so ihre Logik. Auch der von Hofreiter angeregte Verkauf der DB-Auslandstochter Arriva mit ihren vielen Bahn- und Busgesellschaften wäre ein Stück Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge.

