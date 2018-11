Herr Mosekund hatte zu seinem Geburtstag einen Freund eingeladen. Als dieser eintraf, war Herr Mosekund noch mit den Vorbereitungen beschäftigt. »Nehmen Sie doch auf dem Sofa Platz«, sagte Herr Mosekund, »ich bin noch nicht ganz so weit.« - »Kein Problem«, antwortete der Freund, »ich habe Zeit mitgebracht.« Was für ein schönes Geschenk, dachte Herr Mosekund. Um Mitternacht notierte er in sein Tagebuch: »Was für ein nutzloses Geschenk. Der Tag ging genau so schnell zu Ende wie alle anderen.«