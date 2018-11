Foto: dpa/Federico Gambarini

Wer sagt eigentlich, dass beim Fußball die niedersten Instinkte des Menschen zum Vorschein kommen? Okay, ich habe das schon oft selbst gesagt, und wenn ich an Dinge wie Hooliganismus, Fußballlieder oder die UEFA denke, war das auch nicht falsch. Aber das ist eben nur die eine Seite. Am Freitag habe ich mir das Spiel Greuther Fürth gegen den 1. FC Magdeburg angesehen. Natürlich freuen sich Fans ihrer Mannschaft einen Wolf, wenn die in der 88. Minute erst den Ausgleich schießt und dann auch noch in der Nachspielzeit den Siegtreffer schafft. Geschrien, gejubelt, gesungen und gefeiert wurde also schon im Fränkischen. Aber so gut wie jeder, an dem man danach vorbeiging, betonte, dass ihm die Magdeburger leidtäten. Denn die waren lange die bessere Mannschaft gewesen und hatten einigermaßen unverdient verloren.

Fußball bringt also offenbar auch Positives im Menschen hervor, zum Beispiel Empathie. Es ist ja schon bemerkenswert, dass die m...