Zwei Fußgänger sind am Samstagnachmittag bei Verkehrsunfällen schwer verletzt worden. An einer Kreuzung in Britz lief ein 53-jähriger Mann auf die Fahrbahn der Gutschmidtstraße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine 55-jährige Autofahrerin konnte nicht rechtzeitig bremsen, der Fußgänger wurde von ihrem Wagen erfasst und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. In Schöneberg lief ein 44-jähriger Mann an einer Fußgängerampel auf die Bülowstraße. Dort wurde er vom Wagen eines 31-Jährigen angefahren, der in Richtung Nollendorfplatz unterwegs war. Der Fußgänger wurde schwer verletzt und musste von einem Notarzt vor Ort behandelt werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Bei beiden Unfällen war der genaue Hergang zunächst nicht endgültig geklärt. dpa/nd