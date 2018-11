Externe Berater nehmen Schlüsselstellungen in der Truppe ein / Anonyme Anzeige bei der Berliner Staatsanwaltschaft

Berlin. Die Bundeswehr soll laut einem Zeitungsbericht bis 2025 auf 203 000 Soldaten wachsen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wolle gegenüber der bisherigen Planung 5000 weitere militärische Stellen schaffen, berichtete die »Bild am Sonntag«. Bislang ist vorgesehen, dass die Bundeswehr bis 2024 von heute gut 180 000 auf 198 000 aktive Soldaten wächst. Seit Ende des Kalten Krieges war die Bundeswehr über viele Jahre schrittweise verkleinert worden. 2016 wurde der Schrumpfkurs gestoppt. dpa/nd

Massenproteste in Paris am Wochenende gehen mit gewalttätigen Ausschreitungen einher

Das Austrittsabkommen zwischen Brüssel und London ist unter Dach und Fach, doch die Freude hält sich in Grenzen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!