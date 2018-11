Magdeburg. Mehr als tausend Menschen haben am Samstag in Magdeburg gegen die in dieser Woche hier stattfindende Innenministerkonferenz (IMK) protestiert. Die von dem linken Bündnis »Unheimlich sicher« organisierte Demonstration richtete sich »gegen die massiven Bürger- und Menschenrechtseinschränkungen, die auf der IMK geplant werden und die gesamte Bevölkerung betreffen«, wie es hieß. An dem Protestzug durch die Magdeburger Innenstadt beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter etwa 1300 Menschen. epd/nd