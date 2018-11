Fühlt sich wie neu geboren: Severin Freund beim Comaback in Kuusamo Foto: imago/Christian Walgram

Vor ein paar Wochen ist Severin Freund Vater der kleinen Johanna geworden. »Ich habe als Leistungssportler ja schon viele Emotionen erlebt, aber das war schon noch mal etwas ganz, ganz anderes«, hat er die Stunden der Geburt seines ersten Kindes beschrieben. Am Samstag ist der Olympiasieger, Weltmeister und Gesamtweltcupsieger von einst im finnischen Kuusamo als Skispringer »wiedergeboren« worden. Genauso fühlte es sich für Severin Freund nach fast zwei Jahren Verletzungspause an: Glücklich lächelte der 30-Jährige Überflieger von einst in die Kameras, obwohl er in seinem Comeback-Weltcup »nur« auf Platz 29 gelandet war.

»Natürlich wäre ich gern ein Stück weiter nach vorn gesprungen. Aber jetzt steht dieses Ergebnis mal und sicher kann jeder nachvollziehen, was dieser Moment nach einer so langen Pause für mich bedeutet«, sagte Freund mit einem Lächeln und schickte Küsse zu Frau Caren und der kleinen Johanna. Tatsächlich sind seine ...