Der frühere griechische Finanzminister Yanis Varoufakis als Gastprofessor an der Fakultät für politische Ökonomie am Kings College in London über die Europäische Union und den Brexit. Foto: dpa/Ray Tang/ZUMA Wire

Der frühere griechische Finanzminister Yanis Varoufakis steht vor einer Rückkehr in die Politik. Der 57-jährige Wirtschaftswissenschaftler wurde am Sonntag in Berlin zum deutschen Spitzenkandidaten für die Europawahl im Mai auf der Liste »Demokratie in Europa« gewählt. Sie ist ein Zusammenschluss des »Wahlflügels« der von Varoufakis und Mitstreitern im Februar 2016 gegründeten DIEM25 und der deutschen Kleinpartei »Demokratie in Bewegung«. Zuletzt war es ruhig geworden um die gesamteuropäische Bewegung DIEM25, die mit dem Vorhaben angetreten war, die Europäische Union zu demokratisieren. Bis zum Jahr 2025 sollte eine verfassunggebende Versammlung aus der EU eine europäische Republik machen. In Deutschland hat DIEM25 rund 8200 Mitglieder.

Varoufakis habe die Wahl zum Spitzenkandidaten mit 46 zu acht Stimmen bei der Mitgliederversammlung gewonnen, teilte das Bündnis am Sonntag mit. Bei einer Pressekonferenz sagte der griechische Poli...