Bei den anstehenden Wahlen in den Volksrepubliken dürften die russischen Favoriten gewinnen

Moskau. Vor der Halbinsel Krim verschärft sich der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Die ukrainische Marine meldete am Sonntag, dass ein Schiff des russischen Grenzschutzes einen Marineschlepper der Ukraine gerammt habe, wie mehrere russische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Zuvor wollten drei Schiffe der ukrainischen Marine die Meerenge Straße von Kertsch zwischen dem Schwarzen und dem Asowsche Meer passieren. Russland deutete dies als Provokation. In Kiew hieß es den Angaben nach, Moskau verstoße gegen das UN-Seerechtsübereinkommen und den Vertrag zwischen der Ukraine und Russland zur Nutzung des Asowschen Meers und der Straße von Kertsch. dpa/nd

Massenproteste in Paris am Wochenende gehen mit gewalttätigen Ausschreitungen einher

Das Austrittsabkommen zwischen Brüssel und London ist unter Dach und Fach, doch die Freude hält sich in Grenzen

