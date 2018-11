Foto: AFP/Zakaria ABDELKAFI

Berlin. Die seit Tagen anhaltenden Proteste der französischen »Gelben Westen« haben am Wochenende einen neuen Höhepunkt erreicht. Am Samstag kam es zu schweren Ausschreitungen in Paris, landesweit beteiligten sich nach offiziellen Angaben 106 000 Menschen an den Protesten. Pflastersteine flogen auf Polizisten, Barrikaden wurden errichtet, Geschäfte geplündert. Die Polizei reagierte mit Tränengas und Wasserwerfern.

In Paris bot anschließend die zuvor vorweihnachtliche Avenue des Champs-Élysées, wo allein 5000 Menschen protestierten, ein Bild der...