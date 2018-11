Mumbai. Zehn Jahre nach den Anschlägen in Mumbai hat Indien am Montag der Opfer gedacht. Premierminister Narendra Modi sagte, das »dankbare« Land verneige sich vor den mutigen Polizisten und Sicherheitskräften, die »tapfer« gegen die Angreifer gekämpft hätten. Am 26. November 2008 waren bei koordinierten Angriffen auf Luxushotels, einen Bahnhof, ein Touristen-Café und ein jüdisches Zentrum in Mumbai 166 Menschen getötet worden. An mehreren Schauplätzen gab es am Montag Gedenkfeiern. Für die Anschlagserie wurde die pakistanische Islamistengruppe Lashkar-e-Taiba (LeT) verantwortlich gemacht. Der Fall belastet das Verhältnis zwischen Indien und Pakistan bis heute schwer. AFP/nd