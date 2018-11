Kabul. Bei einem Überfall der radikalislamischen Taliban in Westafghanistan sind mindestens 22 Polizisten getötet worden. Weitere seien verwundet worden, als ein Polizeikonvoi in der Provinz Farah aus dem Hinterhalt überfallen wurde, sagten die Provinzräte Dadullah Kanih und Schah Mahmud Naimi am Montag. Die Sicherheit in der Provinz Farah hat sich zuletzt massiv verschlechtert. dpa/nd