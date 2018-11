Erfurt. In Thüringen ist der Anteil zulassungsfreier Studiengänge deutschlandweit am höchsten. Bei acht von zehn Studienangeboten an Hochschulen gibt es keine Beschränkungen wie den Numerus clausus, so Thüringens Wissenschaftsministerium. Es beruft sich auf Statistiken der Hochschulrektorenkonferenz. In Berlin haben 64,4 Prozent der Studiengänge eine Beschränkung, im Freistaat nur 19,6 Prozent. Auch in Rheinland-Pfalz (24,7), Sachsen (26,6) und Mecklenburg-Vorpommern (28,5) gibt es wenige Zulassungsbeschränkungen. dpa/nd