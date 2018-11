Um einen zielführenden Dialog zu ermöglichen, setzen die Musterbriefe des BdV auf standardisierte Formulierungen, da diese nicht so leicht falsch interpretiert werden können. Auf der BdV-Website stehen 15 Musterbriefe u. a, zu Vertragsprüfung und Vertragskündigung sowie zum Widerruf kostenlos zum Download bereit. Die zwei neuesten Musterbriefe richten sich an Verbraucher, die von der Überschusskürzung in der Lebensversicherung betroffen sind - Kapitallebensversicherungen, Riester-Renten,...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.