Der Streitfall: Die Ehe wurde 2016 geschieden, als das Kind zwei Jahre alt war. Der Junge lebt bei der Mutter, die halbtags arbeitet. Sie ließ ihn anfangs von einer Tagesmutter betreuen, später besuchte der Vierjährige den Kindergarten, und zwar einen Waldorf-Kindergarten, der in der Nähe des Arbeitsplatzes der Mutter liegt, aber damit nicht am Wohnort liegt.

Dagegen protestierte der Vater: Der Junge müsse so täglich mit der Mutter in die Nachbarstadt pendeln, während am Wohnort ein gut ausgestatteter Montessori-Kindergarten einen Platz frei hätte. Der Waldorf-Kindergarten schließe teilweise schon um 14 Uhr, wesha...