Potsdam. Die Potsdamer Wohnung von Vize-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird vom Objektschutz bewacht - dennoch ist in einer anderen Wohnung in dem Mehrfamilienhaus eingebrochen worden. Das Brandenburger Polizeipräsidium bestätigte am Sonntag den Vorfall. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums betonte, dass die Wohnung des Vizekanzlers und Bundesfinanzministers Scholz nicht betroffen gewesen sei. Die besonderen Sicherheitsmaßnahmen des Objektschutzes gelten demnach für die Wohnung des Politikers, aber nicht für andere in dem Haus. Bei dem Einbruch am Freitag hätten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung verschafft und EC-Karten sowie Wertgegenstände erbeutet. Scholz ist mit Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) verheiratet. dpa/nd