Ministerpräsident Dietmar Woidke ehrt Michael Wobst (l.) Foto: M. Krauß

Eigentlich hatte der einstige Bombardier-Betriebsratschef Michael Wobst die große Auszeichnung schon im Sommer erhalten sollen, doch er hatte sich verletzt. »Ich hoffe, Sie haben sich gut erholt«, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nun, als er dem Hennigsdorfer am Montag in der Potsdamer Staatskanzlei den Verdienstorden des Landes, den »Roten Adlerorden«, überreichte.

Der Regierungschef erinnerte an die Folgen des Umbaus nach 1989, als auch der renommierte DDR-Lokomotivbaustandort Hennigsdorf mit seinen gut 8000 Beschäftigten massive Entlassungen, Unsicherheit und Eigentümerwechsel verkraften musste. Aus dem VEB Lokomotivbau Elektrotechnische Werke »Hans Beimler« (LEW) wurde AEG, später Adtranz, dann Bombardier. 1990 war Wobst, der gelernte Prüffeldmonteur, in den neuen Betriebsrat und zwei Jahre später, mit 36 Jahren, zu dessen Vorsitzendem gewählt worden. Das Amt, in dem er bis zu seine...