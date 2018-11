Rund 87 Prozent der Beschäftigten in Deutschland bekommen Weihnachtsgeld. Foto: dpa/Jens Kalaene

Vor allem Tarifbeschäftigte können sich auf das Extra zum Jahresende verlassen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtet. 87 Prozent dieser Gruppe erhalten danach im Schnitt 2583 Euro zusätzlich. Das sind 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Durchschnitt liegt das Weihnachtsgeld der Tarifbeschäftigten in Westdeutschland mit 2595 Euro um 3,8 Prozent höher als in Ostdeutschland (2499 Euro).

Allerdings sind den IAB-Forschern der Arbeitsagentur zufolge nur noch rund 54 Prozent der Beschäftigten in Unternehmen tätig, die an einen Flächen- oder Haustarifvertrag gebunden sind - Tendenz weiter rückläufig.

Rund die Hälfte der nicht tarifgebundenen Betriebe orientiert sich aber an den aktuellen Verträgen zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften und zahlt dann dementsprechend auch Jahressonderleistungen. Nicht selten aber unter dem Vorbehalt der Betriebstreue oder erreichter Erfolgsziele.

Denn hinter dem volkstü...