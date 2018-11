Berlin. Der Bundesvorstand der AfD will der Jungen Alternative (JA) ihren Status als Jugendorganisation der Partei aberkennen. Der Konvent der AfD werde beauftragt, einen Antrag auf Änderung des Paragraphen 17 a der Bundessatzung beim nächsten Bundesparteitag zu prüfen, teilte die Partei nach einer Telefonkonferenz des Vorstandes am Montag mit. In Paragraph 17 a heißt es: »Die Junge Alternative für Deutschland (JA) ist die offizielle Jugendorganisation der Alternative für Deutschland.« Im Konvent der AfD sitzen neben dem Bundesschatzmeister vier weitere Mitglieder des Vorstandes sowie 50 Vertreter der Landesverbände. Der Bundesvorstand nehme »mit Abscheu« »menschenverachtende Einzeläußerungen« von Mitgliedern der JA zur Kenntnis, hieß es in der Mitteilung weiter. Er erwarte von der JA, dass »sie sich unverzüglich von diesen Mitgliedern trennt«. AFP/nd