Mogadischu. Bei zwei Terroranschlägen in Somalia sind über 30 Menschen getötet worden. In Galkayo im Zentrum des Landes hätten am Montag Kämpfer das Zentrum eines Sufi-Geistlichen angegriffen, so die Behörden. Zunächst habe sich ein Selbstmordattentäter in einem Auto in die Luft gesprengt, dann hätten die Angreifer das Gelände gestürmt und mindestens 20 Menschen getötet, darunter den Kleriker. Drei Angreifer seien von der Polizei getötet worden. Die Terrorgruppe Al-Shabaab reklamierte den Anschlag im Radiosender Al-Andalus für sich. Zudem explodierte am Montag ein mit Sprengstoff beladener Wagen auf einem Markt in der Hauptstadt Mogadischu. Dabei seien mindestens acht Menschen getötet worden. dpa/nd