Theresa May am Montag auf dem Weg ins Parlament Foto: AFP/Daniel Leal-Olivas

Am Ende ging alles ganz schnell: Die EU-Staats- und Regierungschefs brauchten am Wochenende gerade einmal 38 Minuten, um den Brexit-Deal abzusegnen. Vergessen waren die zähen, mehr als anderthalb Jahre dauernden Verhandlungen, die bis zuletzt befürchten ließen, dass es zu gar keiner Einigung kommen würde. Doch jetzt muss das Parlament in London über das 585 Seiten lange, rechtlich bindende Scheidungsabkommen und über die 26-seitige politische Erklärung abstimmen. Diese Abstimmung wird im Dezember erwartet. Eine Mehrheit der Abgeordneten im Unterhaus lehnt den Brexit-Deal derzeit noch ab. Der meiste Ärger droht May dabei in den eigenen Reihen: Mehr als 80 EU-kritische Tory-Abgeordnete haben sich kürzlich gegen das Abkommen ausgesprochen. Diese Zahl dürften in den kommenden Wochen sinken. Dennoch gilt es im Moment als so gut wie gesichert, dass May ihren Deal beim ersten Anlauf nicht durchs Parlament bekommen wird.

Denn auch sämtlic...