Wiesbaden. Trotz Fortschritten bei Abgasreinigung und effizienteren Antrieben belastet der Autoverkehr die Umwelt immer mehr mit dem Treibhausgas Kohlendioxid. Nach Erhebungen des Statistischen Bundesamtes war der Autoverkehr in Deutschland im vergangenen Jahr für die Emission von 115 Millionen Tonnen CO2 verantwortlich. Das waren 6,4 Prozent mehr als im Jahr 2010, wie das Bundesamt am Montag berichtete. Für den Anstieg waren vor allem stärkere Motoren und die höhere Gesamtzahl der Autos verantwortlich. Der deutsche Fahrzeugbestand ist in den acht Jahren um zehn Prozent auf knapp 46 Millionen Stück gewachsen. Im Schnitt hatten die im vergangenen Jahr neu zugelassenen Autos eine Motorleistung von 151 PS. 2010 waren es noch 130 PS. dpa/nd