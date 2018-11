Düsseldorf. Deutsche Modefirmen zeigen sich besorgt über das drohende Ende des Arbeitsschutzabkommens für die Textilfabriken in Bangladesch. C&A erklärte, dass die neue staatliche Aufsichtsbehörde »noch nicht voll funktionsfähig« sei. Das Abkommen zur unabhängigen Kontrolle von Brandschutz und Gebäudesicherheit hatten Gewerkschaften und Modefirmen als Lehre aus der Katastrophe in der Textilfabrik Rana Plaza vor fünf Jahren geschlossen. Es läuft am 30. November aus. Ab Dezember will die Regierung wieder selbst die Kontrollen übernehmen. AFP/nd