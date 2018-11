In weiten Teilen der Welt werden nach einer Recherche des Internationalen Konsortiums für Investigative Journalisten (ICIJ) immer mehr Menschen durch fehlerhafte Implantate verletzt oder getötet. Allein in Deutschland seien im vergangenen Jahr 14 034 Mal Verletzungen, Todesfälle und andere Probleme im Zusammenhang mit Medizinprodukten wie künstlichen Hüft- oder Kniegelenken, Herzschrittmachern oder Insulinpumpen gemeldet worden, wie der NDR am Sonntag berichtete. Die Dunkelziffer dürfte erheblich höher sein, da Hersteller, Ärzte und Krankenhäuser den Behörden nur wenige Fälle meldeten, obwohl sie dazu verpflichtet seien.

Das ICIJ und mehr als 60 Medienpartner haben weltweit unter dem Stichwort »The Implant Files« massenhaft Daten und Fakten zu dem Thema zusammengetragen. Der Marktführer Medtronic könne demnach allein in den USA mit bis zu 9300 Todesfällen und 292 000...