Foto: dpa/Ramon Espinosa

Mexiko-Stadt. Nach den Auseinandersetzungen an der Grenze zu den USA hat Mexiko den Kurs gegen die Migranten verschärft. 98 Frauen und Männer würden unverzüglich in ihre Heimatländer abgeschoben, teilte der Chef der mexikanischen Einwanderungsbehörde, Gerardo García, am Montag laut der Tageszeitung »El Universal« mit. Sie hatten neben anderen am Sonntag versucht, die Grenzanlagen zu überwinden.

Mexikanische Sicherheitskräfte konnten die Gruppe aus rund 500 Migranten nicht zurückhalten. Der US-Grenzschutz setzte Tränengas ein, Hubschrauber kreisten im Tiefflug über der Grenze. Als Reaktion auf die Unruhen hatten die US-Behörden mehrere Stunden den hoch frequentierten Grenzübergang zwischen Tijuana und San Diego geschlossen. US-Präsident Donald Trump drohte, dass die gesamte Südgrenze geschlossen werden könnte. epd/nd