Für die Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut ComRes wurden vom 7. bis zum 20. September insgesamt 7092 Erwachsene in sieben Ländern online befragt (Großbritannien: 1010; Frankreich: 1006; Deutschland: 1012; Polen: 1020; Ungarn: 1019; Schweden: 1018; Österreich: 1007) dpa/nd

Die Holocaust-Gedenkstätte »Yad Vashem« in Jerusalem zeigte sich besorgt angesichts der offenbar weit verbreiteten Unwissenheit über den Holocaust. Die Studie mache zudem deutlich, dass »viele tief verwurzelte, hasserfüllte antisemitische Ausdrücke in der europäischen Bevölkerung 75 Jahre nach dem Holocaust weiterbestehen«.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, bezeichnete die Ergebnisse als »erschreckend«, allerdings nicht überraschend. Sie deckten sich mit den Ergebnissen anderer Studien. »Ich halte es für die Bekämpfung von Antisemitismus für elementar, das Gedenken an die Shoah wach zu halten und eine lebendige Erinnerungskultur zu fördern.«

Viele der Befragten sind nach eigenen Angaben der Ansicht, dass Antisemitismus im eigenen Land ein wachsendes Problem sei. 40 Prozent der Befragten sagten, dass Juden in ihren Ländern von rassistischer Gewalt bedroht seien.

Die Befragten der Studie zu Antisemitismus in Europa äußerten sich nach Angaben von CNN gemischt über Israel. Eine Mehrheit von 54 Prozent ist demnach der Ansicht, dass Israel das Recht hat, als jüdischer Staat zu existieren. Ein Drittel glaube, Kritik an Israel sei meist durch Antisemitismus motiviert. Ein Drittel sagte jedoch auch, Israel nutze den Holocaust als Rechtfertigung für seine Handlungen. Die Studie hat das Marktforschungsinstituts ComRes durchgeführt.

