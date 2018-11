Düsseldorf. Nur noch 15 Prozent der Jugendlichen in Deutschland nutzen einer aktuellen Umfrage zufolge Facebook. Im Vergleich zu 2017 »sank die Nutzung noch einmal um zehn Prozentpunkte«, zitierte das »Handelsblatt« am Dienstag aus der Studie Jugend, Information, Medien des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest (MPFS). Spitzenreiter bei der Internetkommunikation von Jugendlichen ist mit 95 Prozent weiter WhatsApp. Der MPFS befragte 1200 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 19 Jahren. Um sich zu informieren, bauen die Jugendlichen der Umfrage zufolge eher auf traditionelle Angebote wie Tagesschau und Tagesthemen der ARD. AFP/nd

