Bonn. Vom Abgasskandal betroffene VW-Kunden können sich ab sofort der Musterfeststellungsklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv) gegen den Autobauer anschließen. Das Bundesamt für Justiz veröffentlichte am Montagabend auf seiner Internetseite Anmeldeformulare, über die Verbraucher sich in das Klageregister eintragen lassen können. Mit der Musterfeststellungsklage gegen VW will der vzbv gemeinsam mit dem ADAC geklärt wissen, ob Verbrauchern mit vom Abgasskandal betroffenen Fahrzeugen Schadensersatzansprüche zustehen. AFP/nd