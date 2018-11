Washington. Der demokratische Senator Bernie Sanders liebäugelt offen mit einer Präsidentschaftskandidatur gegen Amtsinhaber Donald Trump in zwei Jahren. Er würde »wahrscheinlich kandidieren«, sollte er der beste Herausforderer sein, um Trump 2020 zu schlagen, sagte der 77-Jährige dem Magazin »New York«. Der von vielen jungen Menschen kultisch verehrte Senator war im Kandidatenrennen der Demokraten für die Präsidentschaftswahl 2016 der früheren Außenministerin Hillary Clinton unterlegen. Viele seiner Anhänger sind überzeugt, dass der dezidiert linke Politiker Trump bei der Wahl besiegt hätte. AFP/nd

