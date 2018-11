Am Mittwoch wählt Georgien in einer Stichwahl den Präsidenten. Ins Rennen gehen die unabhängige Kandidatin Salome Surabischwili und Grigol Waschadse von der Saakaschwili-Partei »Vereinte Nationale Bewegung«. Umfragen sehen die Kandidaten gleichauf, als leichter Favorit gilt Surabischwili. Im Falle einer erfolgreichen Wahl wäre sie die erste Präsidentin des Landes.

In der Vergangenheit waren Wahlen in Georgien oft eine Abstimmung über die außenpolitische Ausrichtung des Landes. Doch obwohl sich beide Kandidaten gegenseitig als »pro-russisch« bezichtigen, lassen sie wenig Zweifel an ihrer pro-westlichen Ausrichtung. Sowohl Surabischwili...