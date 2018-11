Mehrere Hundert Menschen protestierten am Montag und Dienstag in der tunesischen Hauptstadt gegen den Besuch des saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Die Journalistengewerkschaft hängte an der Fassade ihrer Zentrale ein riesiges Poster des Prinzen und einer Kettensäge auf, während Studenten auf der Avenue Habib Bourguiba mit selbstgemalten Plakaten an den Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi erinnerten. Andere skandierten »Wir wollen kein Geld von einem Kriegsverbrecher« und forderten die Beendigung des Kriegs in Jemen.

Anzeige von Menschenrechtlern

Saudi-Arabiens Kronprinz reist diese Woche durch arabische Staaten, bevor er am Freitag am G20-Gipfel in Buenos Aires erwartet wird. Während dort die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch Anzeige gegen Mohammed bin Salman erstattete, setzte sich mit den Protesten in Tunis eine Serie von öffentlicher Ablehnung des Kronprinzen fort. Sie wurde am Dienstag mi...