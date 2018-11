Die Zahl der Studienanfänger in Berlin ist leicht gesunken. Nach vorläufigen Angaben des Landesamts für Statistik Berlin-Brandenburg vom Dienstag nahmen 27 310 Menschen zum Wintersemester 2018/2019 an den Berliner Hochschulen ihr erstes Studium auf. Das sei ein Rückgang um 1156, hieß es. Insgesamt ist die Studentenzahl in Berlin jedoch weiter angewachsen. Laut Statistik sind knapp 191 000 Menschen eingeschrieben, knapp 3000 mehr als im Vorjahr. Frauen sind mit einem Anteil von 50,3 Prozent in der Mehrheit. Zum Semesterstart war zunächst von erwarteten 195 000 Studierenden die Rede gewesen. dpa/nd