Vom Zustand der Bahn konnte sich die Presse am Dienstag im Bahnhof Wernerwerk ein Bild machen. Klar ist: Es wird teuer, denn die Wiederinbetriebnahme wird einem Neuaufbau gleichen. Die Deutsche Bahn ist an einer Wiederinbetriebnahme sehr interessiert. Statt wie heute nur Kosten zu verursachen, gäbe es dann auch Einnahmen. In der Antwort auf eine Schriftliche Anfrage des FDP-Abgeordneten Stefan Förster nennt die Senatsverkehrsverwaltung die Trasse vorsichtig eine »Option zur verkehrlichen Erschließung«. Eine konkrete Aussage könne zum Zeitrahmen könne nicht gemacht werden. nic

Foto: nd/Ulli Winkler