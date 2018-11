Matthew Hedges ist nach seiner Freilassung wieder in England. Foto: AFP/Daniela Tejada

Wie gut für Matthew Hedges, dass am 2. Dezember Nationalfeiertag in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) ist. Anlässlich dessen begnadigte der Präsident des Golfstaats, Scheich Chalifa bin Said al-Nahjan, den wegen angeblicher Spionage zu lebenslanger Haft verurteilten britischen Doktoranden am Montag zusammen mit etwa 700 weiteren Inhaftierten. Schon am Dienstagvormittag landete ein Flugzeug mit dem 31-Jährigen an Bord auf dem Londoner Flughafen Heathrow.

Sieben Monate lang war der im südenglischen Surrey geborene Hedges zuvor in den Emiraten inhaftiert gewesen. Nach Angaben eines Professors kannte Hedges »die Regi...