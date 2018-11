Hundert Jahre Novemberrevolution haben - anders, als früher in der Bundesrepublik - vielfältige Aktivitäten ausgelöst und eine beträchtliche Reihe von Publikationen hervorgebracht. In der neu erschienenen Literatur dominieren zwei Tendenzen, einerseits die historische Analyse und Ausdeutung der Revolution, ihrer Ursachen, Ergebnisse und Folgen, andererseits die weitere Ausdifferenzierung des Geschichtsbildes durch empirische Untersuchungen und biografische Studien. Bernd Langer hat einen anderen Weg eingeschlagen. Er hat eine erzählende Darstellung der Ereignisse veröffentlicht, in deren Zentrum die auf der Straße, häufig als bewaffnete Auseinandersetzungen, ausgetragenen Kämpfe um die Macht stehen.

»Meine Sache ist die Bewegungsgeschichte, die Revolte und der konkret organisierte Widerstand«, positioniert sich der in der Antifa-Bewegung engagierte Autor im Vorwort. Er beginnt mit einer im 19. Jahrhundert einsetzenden holzschnittartige...