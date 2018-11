Er hat Recht, wenn er immer wieder auf Lenin zurückkommt. Wer über notwendige emanzipatorische Durchbrüche im 21. Jahrhundert nachdenkt, kommt nicht an jenem vorbei, der mit eisernem Willem und beispiellosem strategischen Vermögen einen solchen Durchbruch am Beginn des 20. Jahrhunderts angeführt hat. Die Linke kann sich weder Lenins noch Mao Zedongs durch Verdrängen erledigen. Insofern ist auch der Verweis von Slavoj Žižek auf Sigmund Freuds kleine Schrift von 1913 »Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten« berechtigt. Den Widerständen gegenüber dem Erinnern an Lenin muss mit Geduld und fortgesetzter Anstrengung begegnet werden. Žižek nutzt die Provokation, die mit jedem Bezug auf Lenin verbunden ist. Die liberale Hegemonie wird direkt herausgefordert. Besteht doch die Illusion, dass mit dem Ende der Sowjetunion die kommunistische Herausforderung für immer besiegt ist und zumindest insofern die Geschichte ihren Abschluss gefunden habe.

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.

...