München. Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re zieht sich wegen der US-Sanktionen gegen Iran aus seinen Geschäften in der Islamischen Republik zurück. »Wir steigen da aus«, sagte Vorstandschef Joachim Wenning am Dienstagabend in München. »Wir haben in den USA mehr zu verlieren, als wir im Iran zu gewinnen haben.« Das Geschäftsvolumen beläuft sich nach Angaben des Unternehmens auf unter 30 Millionen Euro. Die EU und auch die Bundesregierung wollen die Handelswege mit Iran eigentlich offen halten, doch zieht es eine ganze Reihe prominenter deutscher Unternehmen wie Siemens und Daimler vor, auf Nummer sicher zu gehen. dpa/nd