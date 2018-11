Erfurt. Weitere 70 überwiegend kleine Orte wollen sich in Thüringen in neuen Gemeindestrukturen zusammenfinden. Dies schlägt sich in 17 Anträgen auf freiwillige Gemeindefusionen nieder, die dem Innenministerium nach Angaben vom Mittwoch nach Ablauf der Antragsfrist vorlagen. Demnach sollen 40 Gemeinden und sechs Verwaltungsgemeinschaften aufgelöst und elf Gemeinden durch Eingliederungen anderer Orte vergrößert werden. Die Frist war wegen des zunächst verhaltenen Interesses um zwei Wochen bis Mitte November verlängert worden. dpa/nd