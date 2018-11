Bad Ems. In keinem anderen Bundesland sind kreisfreie Städte so verschuldet wie in Rheinland-Pfalz. Ihre Pro-Kopf-Verschuldung lag zum Jahreswechsel 2018 mit 8324 Euro um 53,1 Prozent über dem Bundesdurchschnitt kreisfreier Städte (5437 Euro), so das Statistische Landesamt. Die höchste Verschuldung hat Kaiserslautern - 11 477 Euro kommunale Schulden entfallen auf jeden Einwohner. Das ist nach Darmstadt (14 581 Euro) in Nordrhein-Westfalen der bundesweit zweithöchste Wert. Unter den zehn am höchsten verschuldeten kreisfreien Städten Deutschlands sind sechs aus Rheinland-Pfalz. Bei den am wenigsten verschuldeten ist es eine: Landau mit 2259 Euro. dpa/nd