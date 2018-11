Magdeburg. Zum Schutz von Vögeln und Fledermäusen verschärft Sachsen-Anhalt die Vorgaben beim Bau neuer Windräder. In Gebieten, in denen der seltene Rotmilan brütet, sollen künftig keine Windkraftanlagen mehr genehmigt werden. Auf Flugrouten von Fledermäusen müssen sie unter bestimmten Voraussetzungen künftig nachts abgeschaltet werden. Die Regelungen sind in einem neuen Leitfaden zum Artenschutz an Windenergieanlagen festgelegt, so das Umweltministerium. Ziel sei, Artenschutz und Windenergie zusammenzubringen, so Ministerin Claudia Dalbert (Grüne). dpa/nd