Endlich schmerzfrei! So hatten sich die Frauen und Männer gefreut, denen eine peinigende Bandscheibe durch ein Implantat ersetzt worden war. Nicht nur Patienten, auch Ärzte erhofften sich nur Gutes von der neuartigen Prothese, einem Produkt der britischen Firma Ranier Technology. Doch mittlerweile sind Ärzte und Operierte vom Erzeugnis namens »Cadisc-L« bitter enttäuscht, denn: Es kann sich in der Wirbelsäule zerlegen.

In aufwendigen Operationen müssen die Bruchstücke herausgeholt werden. So ist es bislang über 70 mal in einem Krankenhaus bei Bremen geschehen. Die Betroffenen sowie weitere knapp 50 Patientinnen und Patienten waren von 2010 bis 2014 mit Prothesen vom Typ Cadisc-L versorgt worden, seinerzeit im niedersächsischen Ostfriesland, im Klinikum Leer. Das Implantat, das die Operierten anfangs von Qualen im Rücken befreit hatte, bereitete ihnen geraume Zeit später teils heftige Schmerzen. Die Prothesen waren zerbröselt, ihre Split...