Teilweise seit 2014 stapeln sich bei der Kreissozialbehörde in Bad Oldesloe mittlerweile über 300 nicht bearbeitete Anträge auf Kostenübernahme für Pflegeplätze. Offenbar hat man es beim dortigen Kreis Stormarn viel zu lange mit der sogenannten »schlanken Verwaltung« übertrieben. Nun ist die Empörung darüber groß.

Was nutzt der gesetzliche Rechtsanspruch, wenn er durch Personalmangel beim zuständigen Amt nicht umgesetzt werden kann? Solch ein behördliches No Go ist jetzt durch den Norddeutschen Rundfunk publik geworden. Sigrid M. aus Reinbek, die dringend um Aufnahme in eine Pflegeeinrichtung gebeten hatte, aber abgewiesen wurde, brachte den Stein ins Rollen. Sie erhielt die Auskunft, dass derzeit keine weitgehend kommunal getragenen oder bezuschus...