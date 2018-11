US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, weitgehende Reformen für Fannie Mae und Freddie Mac einzuleiten. Die beiden staatlich kon-trollierten Finanzinstitute bilden die Grundlage der rund zehn Billionen Dollar schweren Hypothekenindus-trie in den USA. Der republikanische Immobilienmogul möchte den Umfang der Darlehen von Hausbesitzern begrenzen, die die Federal National Mortgage Association, kurz Fannie Mae, und die Federal Home Loan Mortgage Corporation, kurze Freddie Mac, absichern können, berichtete kürzlich das »Wall Street Journal«.

Die meisten Politiker in Washington sind sich einig, dass die beiden Finanzinstitute verändert werden müssen. Trumps Vorhaben könnten es indes für die Mittelschicht schwieriger machen, Häuser zu kaufen. Und das zu einer Zeit, in der der US-Immobilienmarkt sich abkühlt, die Zinsen steigen und es einen Mangel an erschwinglichen Wohnungen gibt.

Frühere Regierungen hatten Fannie Mae 1938 und Freddie Mac 1...