Mike Schuber (SPD) Foto: imago/Müller

Potsdam. Die Landeshauptstadt Potsdam bleibt als einzige kreisfreie Stadt in Brandenburg in sozialdemokratischer Hand: Mit Mike Schubert (SPD) hat Potsdam von Mittwoch an einen neuen Oberbürgermeister. Der 45-Jährige übernahm am Nachmittag mit einem Festakt im alten Rathaus die Amtsgeschäfte von Jann Jakobs (SPD), der nach 16 Jahren als Stadtoberh...