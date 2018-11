Was soll das sein

Hamburg. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat Planungen des Bundeskriminalamts für ein Punktesystem für straffällig gewordene Asylbewerber begrüßt. Es handle sich um einen »sehr vernünftigen Vorschlag«, sagte er am Mittwoch dem NDR. Er gehe davon aus, dass dieser bei der seit Mittwoch tagenden Innenministerkonferenz angenommen werde. Ein derartiges bundesweit einheitliches Bewertungsschema könne helfen, Intensivtäter frühzeitig zu erkennen und entsprechend tätig zu werden, so Pistorius. Es bewirke dadurch das Gegenteil einer Stigmatisierung und erlaube die Differenzierung zwischen gefährlichen Tätern und Menschen, die keine oder unbedeutende Straftaten begingen. Die Innenminister der Länder treffen sich bis Freitag in Magdeburg. AFP/nd Kommentar Seite 10