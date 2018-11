Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hat sich für eine Beobachtung der Jugendorganisation der Linkspartei durch den Verfassungsschutz ausgesprochen. »Auch die will unseren Staat abschaffen«, sagte er der »Süddeutschen Zeitung«. Statt einer »Verengung des Blicks auf gewaltorientierte extremistische Akteure« müsse der Verfassungsschutz stärker auch nicht-gewalttätige Gruppen überwachen, forderte Reul in einem Strategiepapier zur »Zukunft des Verfassungsschutzes«. Im Zusammenhang mit den Protesten im Hambacher Forst sei deutlich geworden, dass man mehr über das nicht-gewalttätige Spektrum wissen müsse, »die sogenannte Sympathisantenszene«. dpa/nd Kommentar Seite 10

