Tübingens OB Boris Palmer geriet mit einem Studenten aneinander. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Viele Einwohner Tübingens sehen ihren Heimatort als beschauliches Städtchen. Doch immer wieder ist hier auch ein Mann unterwegs, der zwischen den Fachwerkhäusern und Universitätsgebäuden Gefahren und Kriminalität wittert. Er hat öfter ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen gefordert und schreibt während seiner Arbeitszeit wirre Briefe an das baden-württembergische Verkehrsministerium, in denen er behauptet, dass Schwarzfahren von Flüchtlingen ein wachsendes Problem sei. Beliebt ist der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer deswegen vor allem in der AfD. Viele Parteikollegen von den Grünen sind hingegen regelmäßig empört...