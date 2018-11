Washington. Angesichts der Unterdrückung regierungskritischer Proteste in Nicaragua haben die USA Sanktionen gegen das engste Umfeld von Präsident Daniel Ortega verhängt. Auf der Liste der von Strafmaßnahmen Betroffenen, die das US-Finanzministerium am Dienstag veröffentlichte, stehen jetzt auch Ortegas Ehefrau, Vizepräsidentin Rosario Murillo, und der nationale Sicherheitsberater Ernesto Moncada Lau. dpa/nd

Fraktion einigt sich auf gemeinsamen Antrag an Regierung zum UN-Vertrag. Zwölf Abgeordnete enthalten sich

